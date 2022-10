Messina, tragedia sfiorata in via T. Cannizzaro: scooter centra donna che attraversava col passeggino

Tragedia sfiorata questa mattina sulla via Tommaso Cannizzaro: nella tarda mattinata di oggi una pattuglia della Polizia metropolitana è intervenuta all’incrocio con la via Risorgimento per un incidente stradale con feriti. Ad avere la peggio un pedone, centrato da un motociclista, mentre era intendo ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Il mezzo, condotto da un 70enne messinese, percorreva la via Tommaso Cannizzaro quando, secondo una prima ricostruzione eseguita dagli agenti, giunto in prossimità della via Risorgimento, superava i veicoli fermi per far passare i pedoni, e investiva una donna che stava spingendo un passeggino con un neonato. La donna veniva rimbalzata per terra procurandosi escoriazioni varie e veniva trasportata in ospedale, da dove veniva poi dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il neonato invece non subiva fortunatamente conseguenze. Lo scooter risultava pure sprovvisto della copertura assicurativa e per questo veniva sottoposto a sequestro dagli agenti.

