Messina, lutto per la scomparsa di Cettina Epasto: grande docente e pedagoga

Una vita dedicata alla pedagogia, alla didattica, ai disturbi dell’apprendimento, quando non erano ancora un tema centrale nel dibattito della formazione. Si è spenta ieri mattina la professoressa Cettina Epasto, storica docente, ordinaria di Didattica e Pedagogia speciale dell’Università di Messina e già vicedirettrice del Dipartimento di Scienze cognitive nato dall’originario Magistero.

A ricordarla, in particolare, è la giornalista Eleonora Urzì Mondo: «Generazioni di allievi formati da una guida severa e materna al contempo, che ha speso il proprio impegno per la conoscenza, la ricerca e la divulgazione scientifica di discipline essenziali per la costruzione di una società consapevole ed equa, in cui il rispetto e la cura del prossimo passano dall’attenzione ai bisogni cognitivi e comportamentali specifici di ogni bambino.

Figurazione, identificazione, mentalizzazione dei fenomeni esistenziali e reazione agli stimoli emotivi e sensoriali del mondo nel percepito dell’individuo nei primi anni di età, sono stati i campi di indagine da analizzare, confrontare, verificare. Passaggi fondamentali per comprendere la dimensione di ciascuno, compreso chi vive in situazioni di fragilità, chi affronta le difficoltà e le sfide delle disabilità, chi ha una espressività differente. Un’esistenza, la sua, spesa tra insegnamento e attivismo, contribuendo significativamente al dibattito e alla riflessione sui temi cardine della vita della nostra comunità e dei diritti fondamentali. Alla docente, da anni in pensione, è legata la storia di una porzione significativa dell’Ateneo messinese, della classe dirigente di istituti scolastici e centri riabilitativi del Sud d’Italia»

