Messina, commemorazione defunti: ecco il piano viario nelle adiacenze del Gran camposanto

In occasione della Commemorazione dei Defunti, sono stati disposti provvedimenti viari per la regolamentazione della sosta e della circolazione nelle strade adiacenti il Gran Camposanto.

Martedì 1 e mercoledì 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata di via del Santo dal numero civico 36 al 68; sul lato monte, sempre della carreggiata di via del Santo, dal numero civico 328 sino al ponte FF.SS.; ed in via Catania per un tratto di dieci metri, rispettivamente a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto. Sarà interdetto inoltre sulla via del Santo il transito veicolare ai mezzi provenienti dal viale Gazzi, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, delle Forze di Polizia e di pronto soccorso.

Domenica 30, lunedì 31 ottobre, martedì 1 e mercoledì 2 novembre, dalle 7 alle 18, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di vicolo San Cosimo, e di transito in vicolo San Cosimo, con collocazione di transenne e segnaletica stradale, consentendo la circolazione ai veicoli di Forze di Polizia e Pronto Soccorso; residenti; Enel per effettuare eventuali interventi urgenti di manutenzione; veicoli adibiti a taxi; e agli autobus di ATM S.p.A.. Istituito, infine, mercoledì 2 novembre, dalle 14.30 sino alle 16, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Catania per un tratto di 25 metri a sud ed un tratto di 25 metri a nord rispetto all’ingresso principale del Gran Camposanto, al fine di consentire la sosta dei veicoli militari impegnati nella Commemorazione dei Caduti per la Patria.

