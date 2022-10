Navigazione sullo Stretto di Messina: nuovo accordo per Meridiano Lines, revocato lo sciopero

Nella giornata di ieri, mercoledì , presso la sede di Confindustria di Reggio Calabria si è tenuto l’incontro tra sindacati ,le RSA e la società Meridiano Lines che si occupa del traghettamento gommato pesante sullo Stretto di Messina . L’incontro , che faceva seguito ad un percorso intrapreso da mesi tra le parti , si è tenuto dopo l’avvio delle procedure di sciopero di Uiltrasporti Calabria e Messina, lo scorso 4 ottobre , legate alla richiesta sindacale di una nuova e più idonea turnistica di lavoro del personale impegnato nel traghettamento dei mezzi dal porto di Tremestieri a Reggio Calabria .

“Abbiamo richiesto per il personale marittimo impiegato sullo Stretto turni di lavoro più flessibili e idonei alle esigenze e ai carichi di lavoro a cui sono sottoposti - dichiarano Michele Barresi segretario generale Uiltrasporti Messina e Antonino Di Mento segretario generale aggiunto Uilt Messina con delega all’area dello Stretto - e ci riteniamo soddisfatti dagli impegni sottoscritti in tal senso dalla Società e lo reputiamo un importante obbiettivo raggiunto dai lavoratori marittimi.

L’Amministratore della società Meridiano Lines, Dr. Filippo Arecchi, ha rappresentato durante l’incontro ai sindacati le difficoltà legate al momento storico dei trasporti in generale e le conseguenti criticità che anche Meridiano Lines sta affrontando sullo Stretto, comunicando tuttavia come il management abbia deciso di procedere all'armamento di una seconda unità navale, la quale andrà ad aggiungersi a quella già in servizio per il traffico commerciale sulla tratta Reggio Calabria- Tremestieri.

Dopo un ampio ed articolato confronto, ed in virtù di un ambizioso piano aziendale, già in itinere, la società è venuta incontro alle richieste portate al tavolo dalla UilTrasporti, dando immediata risposta con l'attivazione dell'arruolamento di un equipaggio aggiuntivo, il quale permetterà appunto, di rendere più flessibili gli attuali turni dei marittimi impiegati come da richieste avanzate dalla Uiltrasporti.

La trattativa è stata seguita passo passo per la Uiltrasporti Messina dal segretario generale aggiunto Antonino Di Mento e dalle Rappresentanze dei lavoratori che al termine della riunione si sono dichiarati ampiamente soddisfatti per il risultato raggiunto a favore dei lavoratori marittimi.

Reputiamo l’accordo con Meridiano Lines un altro tassello importante verso la tutela delle regole del complesso mondo del lavoro nell’area dello Stretto di Messina - dichiarano Barresi e Di Mento - e giudichiamo importante lo sforzo di crescita annunciato ai sindacati dalla Società con l’avvio di una seconda nave sullo stretto che rappresenta una scommessa che Meridiano Lines si appresta a fare aumentando la propria flotta per un servizio commerciale più efficiente sulla tratta Reggio Calabria - Tremestieri dando segnali importanti di sviluppo per la società e migliori prospettive per i propri dipendenti e per l'occupazione di quest’area .

Una successiva piattaforma di confronto, è stata inoltre prevista dalle parti, conclude la Uiltrasporti, per la definizione di alcune problematiche dei lavoratori ancora da trattare ma la società si è resa disponibile e pertanto le procedure di sciopero, sono state revocate.

