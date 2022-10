Milazzo, crollo d’intonaci a scuola: certificati criticità e pericoli

I ragazzi e le famiglie lo lamentavano da giorni. Appelli che non hanno avuto riscontro, sino a quando martedì si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che dopo il sopralluogo e gli interventi di messa in sicurezza immediata, hanno invitato le autorità competenti ad intervenire.

Sotto i riflettori il Liceo Impallomeni di via Capitano Francesco Spoto, che presenta criticità che non possono essere trascurate. I pompieri hanno infatti riscontrato che vi erano numerosi parti di intonaci, cornicioni e porzioni di facciata in imminente pericolo di distacco. Hanno proceduto a rimuovere le parti e interdetto con il nastro segnaletico quasi tutta la zona attorno all’edificio. Constatato anche che l’accesso ad un’aula sita al piano terra era stata interdetta dal responsabile della sicurezza dell’istituto per lesioni al soffitto.

A seguito di tale attività, è stata inviata la relazione alla Città metropolitana di Messina (che ha la competenza sulla struttura scolastica), al Comune e alla Prefettura, chiedendo l’adozione dei necessari provvedimenti (accertamenti tecnici ed eventuali opere) volti a rimuovere pericolo per l’incolumità pubblica e privata. Un degrado che è stato provocato da mancanza di manutenzione, visto che da tempo la scuola non riceve la dovuta attenzione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata