Messina, confermati i 46 vigili urbani part time: il Corpo “respira”

Il loro lavoro può continuare. E ce n’era proprio bisogno. Parliamo dei 46 agenti di Polizia municipale a tempo determinato che potranno continuare a svolgere la loro attività all’interno di un Corpo che ha assoluto bisogno di ricambi e implementazione.

Lunedì prossimo i 46 agenti firmeranno la loro seconda proroga di contratto, quella che li porterà fino al 31 ottobre 2023, quando avranno raggiunto i 36 mesi di attività nel Corpo. Continueranno a lavorare con un part time ampio di 30 ore che è stato possibile rinnovare grazie all’impegno economico di Palazzo Zanca.

I 46 agenti sono quelli che sono stati assunti a fine 2020 con i fondi ministeriali del cosiddetto Decreto Sicurezza garantiti alle città metropolitane d’Italia dal Governo.

I fondi messi a disposizione di Messina, però, al momento della prima proroga, non erano sufficienti per poter garantire a tutti e 46 la possibilità di poter continuare il loro servizio. «E allora è intervenuto il Comune – ha spiegato il sindaco Federico Basile che allora era il direttore generale dell’Ente – che ha provveduto a tenere tutti e 46 gli agenti implementando il fondo ministeriale con il proprio bilancio. Un ‘operazione di volonta politica tutt’altro che scontata che ora consentirà a questi 46 agenti di poter traguardare i 36 mesi e quindi di poter essere eleggibili per la stabilizzazione a fine del 2023».

Palazzo Zanca per averli tutti in servizio per 30 ore la settimana, in un anno investirà 756.000 euro per 17 ore di integrazione alle 13 di contratto pagato con i fondi del decreto Sicurezza.

«Oltre a questi 46 – conclude il sindaco – contiamo di poter far partire l’anno prossimo il concorso per assumere altri agenti». Oggi i il Corpo conta 260 uomini e come ha spiegato il comandante Stefano Blasco in una recente riunione di commissione consiliare, la stima della pianta organica sarebbe di 800 uomini per una città come Messina.

Soddisfatto il sindacalista Giordano Gaetano (Csa Cisal). «Sono particolarmente emozionato in questo momento così importante per la vita lavorativa di questi validi ed insostituibili lavoratori; il nostro impegno profuso a sostegno dei lavoratori, ha dato i suoi frutti. La tutela del lavoro, dei diritti, sono sempre stati i punti cardine della nostra attività sindacale, improntata sull’azione e mai sull’immobilismo, così come dimostrano i fatti».

