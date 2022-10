Barcellona, si spaccia per geometra e orchestra una truffa: condannato a un anno

Si fingeva geometra senza esserlo. La giudice monocratica del Tribunale di Barcellona Mariacristina Polimeni ha condannato, con le accuse di esercizio abusivo della professione di geometra e per truffa un piccolo imprenditore edile, Franco Orazio Messina, 57 anni, originario di Santa Lucia del Mela e residente sul territorio comunale di Merì, alla pena di 1 anno di reclusione e al pagamento di una multa di dodicimila euro, con la continuazione e considerando più grave il reato di esercizio abusivo della professione, oltre ad un risarcimento dei danni stabilito in quindicimila euro, in favore della vittima che ha subito un raggiro che nel processo si è costituito parte civile con l’avvocata Antonella Di Maio.

Con il dispositivo di sentenza, essendo state rese note anche le motivazioni, la stessa giudice Polimeni ha disposto la pubblicazione della sentenza di condanna e la trasmissione della stessa all’Albo dei geometri della provincia di Messina per le determinazioni di competenza. Nelle more del processo, l’imputato, avendo conseguito il diploma, si sarebbe iscritto al relativo Albo.

La persona riconosciuta colpevole, secondo quanto avrebbe accertato l’accusa, esercitava abusivamente la professione di geometra, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, accettando ed espletando il mandato conferitogli da un cliente, al fine di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la pratica di sanatoria e condono dell’immobile di proprietà dello stesso cliente, situato a Barcellona. Ciò si è verificato in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2015.

