La coalizione Orum piglia tutto, eletto anche il nucleo di valutazione dell'Ateneo di Messina

In data 25 Ottobre 2022 si sono svolte le votazioni per l’Elezione del rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Questo organo di rappresentanza viene votato dai rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Superiori dell’Ateneo e dai rappresentanti della Consulta di tutti i Dipartimenti.

Nelle votazioni di oggi la compagine Orum, che grazie alla schiacciante vittoria delle precedenti elezioni in cui ha conquistato 8 organi su 9 e la quasi totalità delle consulte, ha espresso la candidatura votata all’unanimità di Gioacchino Sacheli.

Sacheli, studente del 5° anno di Medicina e Chirurgia, già per il secondo mandato rappresentante degli studenti in seno al Corso di Laurea e al Dipartimento di Patologia Umana, membro dell'associazione Morgana e di Azione Universitaria, è stato eletto al Nucleo di Valutazione con 19 voti su 19.

