Policlinico di Messina, «Giorno 31 la consegna dei locali del pronto soccorso»

C’è un “elenco sanitario” di fondamentale importanza per la città, ed è quello degli step di consegna dei nuovi reparti in corso di completamento tra il Policlinico universitario e l’ospedale Papardo. Tema di cui ci siamo occupati molto nei mesi scorsi anche dal punto di vista della qualità dell’assistenza che viene fornita ai pazienti e ai loro familiari.

La città vuole lasciarsi presto alle spalle le immagini di questa estate al pronto soccorso del Policlinico, con quel famigerato tendone d’attesa blu che poi per il troppo caldo non è stato più nemmeno adoperato. Abbiamo nuovamente chiesto al soggetto attuatore della Regione Siciliana, l’ing. Tuccio D’Urso, di aggiornare le date, alla luce anche della sua presa di posizione ufficiale dei mesi scorsi, che parlava del 31 ottobre come data finale per la consegna di tutti i cantieri in atto.

E lui ha risposto così: «Ecco l’elenco delle consegne dei reparti a Messina: al Policlinico giorno 27 ottobre consegna della Terapia intensiva con 16 posti, a seguire giorno 31 ci sarà la consegna del primo piano del Pronto soccorso, mentre giorno 7 novembre avverrà la consegna della Terapia intensiva dell’ospedale Papardo. A fine novembre al Policlinico il Pronto soccorso sarà quindi perfettamente operante, così come lo saranno al Papardo il Pronto soccorso e i montalettighe del Reparto infettivologico, e quindi saranno portati a conclusione tutti i nostri interventi».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata