A Natale isola pedonale in tutto il viale S. Martino

Un Natale indimenticabile e con una grande isola pedonale. È quello a cui stanno lavorando gli assessori e il sindaco Federico Basile. A due mesi dalla festività più sentita, è arrivata l’approvazione in giunta della delibera che detta i tempi, i modi e i fondi d’intervento per il programma natalizio.

La novità più clamorosa è quella dell’isola pedonale che verrà varata per l’occasione. L’attesa era per l’area di via I Settembre e per la parte a valle del viale San Martino, quella che già sono indicate nel piano generale del traffico votato dal consiglio comunale un paio di settimane fa. Invece la decisione presa dal sindaco e dai suoi assessori è quella di sperimentare anche un altro tratto di viale San Martino, cioè anche quello a monte di piazza Cairoli.

In pratica l’area senza auto potrebbe partire, sul viale, dall’incrocio con via I Settembre ( zona Dogana per intenderci) sino a via Santa Cecilia. Quest’ultimo limite è solo ipotetico ma potrà essere definito in questi giorni con maggiori approfondimenti tecnici che potranno essere effettuati dal dipartimento Mobilità e dall’assessore Salvatore Mondello. Quasi un chilometro di isola pedonale che è un assoluto inedito per la città a maggior ragione se si considera che si aggiunge anche la via I Settembre. Ma se per il viale l’ipotesi di lavoro è di chiuderlo per il periodo natalizio h24, cioè per tutto il giorno, per quanto riguarda via I Settembre, l’isola sarebbe solo notturna con un avvio alle 20.

La delibera di giunta, prevede fra l’altro, un ricco programma di eventi.

