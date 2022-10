Messina, spaccio nella zona sud: beccato 44enne con soldi e dosi di marijuana

Le forze dell'ordine hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne messinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel territorio di Gazzi, si aggirava a piedi e, controllato, è stato trovato in possesso di varie dosi di marijuana pronte per essere cedute, per un peso complessivo di 38 grammi.

Nella sua abitazione, nascosti in un portaombrelli, rinvenuti ulteriori 80 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 320 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato posto ai domiciliari, poi il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.

