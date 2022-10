Sant’Alessio Siculo, il Tar legittima l’elezione di sindaco e consiglieri

Sospiro di sollievo per l’Amministrazione comunale di Sant’Alessio Siculo, che può continuare il suo lavoro. Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dal consigliere di minoranza Giuseppe Riggio, depositato lo scorso 13 luglio tramite l’avv. Paolo Turiano, finalizzato ad ottenere l’annullamento delle Amministrative del 12 giugno. Dopo l’udienza pubblica di giovedì, ieri mattina il collegio della Quarta Sezione del Tar etneo, presieduto da Federica Cabrini e composto da Emanuele Caminiti e Pierluigi Buonomo, ha depositato il verdetto decidendo per l’inammissibilità del ricorso, evidentemente per una carenza di interesse o poiché sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. Non appena verranno rese note le motivazioni si avrà un quadro chiaro della decisione assunta dai giudici amministrativi.

Riggio si era rivolto al Tar, nella qualità di cittadino-elettore, contro il Comune e nei confronti di tre consiglieri di maggioranza, Natale Ferlito, Elisabetta Longo e Giovanni Saccà. I tre consiglieri si sono costituiti in giudizio con l’avv. Giovanni Monforte, mentre il Comune ha depositato una relazione illustrativa sui fatti con le proprie controdeduzioni ai motivi dei ricorso, come prescritto a luglio dal Tar.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata