Capo d'Orlando, tragedia sfiorata: motoscafo rischia di travolgere un uomo

Tragedia sfiorata solo per un caso nello specchio di mare al largo della spiaggia di Auletta dove un bagnante, oggi pomeriggio, ha rischiato di essere travolto da un motoscafo mentre nuotava. La Guardia Costiera cui l’uomo, un professionista del luogo, si è rivolto telefonicamente avrebbe controllato le telecamere posizionate all’imbocco del porto di Capo d’Orlando e di S. Agata di Militello per individuare i natanti che, a quell’ora, erano usciti dagli invasi. Il conducente avrebbe le ore contate.

Il grave episodio è avvenuto alle 15.40 di oggi, ed il bagnante stava nuotando verso lo scoglio piccolo, posizionato a circa 180 metri dalla battigia, quando ad un tratto, secondo il suo racconto, avrebbe sentito il rumore del motore del motoscafo che si avvicinava a grande velocità. Ha cominciato ad urlare e, sbracciandosi, ha cercato di avvisare il motoscafista della sua presenza. Assieme a lui anche i tanti bagnanti che dalla spiaggia avevano capito il rischio che il malcapitato stava correndo. Per fortuna il pilota è riuscito a schivarlo passando neanche ad un metro e mezzo dalla sua testa. Nonostante le urla non ha però rallentato la corsa ed è scomparso dirigendosi verso Ponente.

