Capo d’Orlando, poliziotto salva una donna. Plauso unanime

Ha suscitato notevole risonanza e profonda partecipazione emotiva da parte della comunità di Capo d’Orlando e dell’intero comprensorio il tempestivo e provvidenziale intervento di Santi Castrovinci, originario di Torrenova, assistente capo della Polizia in servizio al commissariato paladino che, nei giorni scorsi, ha salvato la vita ad una ragazza 38enne in procinto di soffocare a causa di un boccone andatole per traverso.

Il poliziotto, accortosi dalle telecamere di videosorveglianza che un uomo proprio nei paraggi del commissariato stava tentando in ogni modo di percuotere una donna alle spalle, non ha esitato un attimo e si è precipitato sul posto. Resosi conto di quanto stava accadendo Santi Castrovinci non ha esitato ad intervenire in prima persona per soccorrere la donna, in palesi e serie difficoltà e quasi cianotica, praticandole la manovra di Heimlich con cui è riuscito a liberarle le vie respiratorie.

