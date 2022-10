Sanità e politica al centro della nuova puntata di Scirocco

Due gli step della puntata. Nel primo si parlerà di efficacia del sistema sanitario in caso di emergenza. In primo piano la simulazione di terremoto effettuata la scorsa settimana. Sarà tracciato un bilancio della recente esercitazione effettuata a Messina. In studio l'esperto di protezione civile di palazzo Zanca Antonio Rizzo, il direttore del 118 Domenico Runci, il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale Dino Alagna. Nel secondo si parlerà di politica valutando i primi quattro mesi del sindaco Basile. Ospiti l'ex sindaco Giuseppe Buzzanca, il consigliere comunale Pippo Trischitta, il dirigente di Fratelli D'Italia Piero Adamo, l'esponente del partito democratico Alessandro Russo.

© Riproduzione riservata