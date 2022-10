Milazzo, il Pronto soccorso resterà al “Fogliani”

Quello che tutti hanno sperato forse si concretizza. Il Pronto soccorso resterà all’ospedale di Milazzo pur in presenza dei lavori di ampliamento. L’Asp avrebbe trovato una soluzione come ha comunicato ieri pomeriggio in una nota, a conclusione di una riunione con la direzione strategica, la direzione Asp, la ditta aggiudicataria e personale del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Nell’incontro si è presa in considerazione l’ipotesi di spostare il pronto soccorso generale nel reparto di Psichiatria, per farlo rimanere nello stesso nosocomio a Milazzo. Oggi si svolgerà un ulteriore sopralluogo al “Fogliani” per verificare la validità della proposta.

«La riunione – ha sottolineato il commissario Bernardo Alagna – si è svolta dopo numerose sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale di Milazzo, del sindaco Giuseppe Midili, del deputato regionale di Fdi Pino Galluzzo e di tutte le sigle sindacali. Come sempre i vertici dell’Asp stanno hanno agito nell’interesse della comunità e stanno valutando la migliore soluzione possibile per pazienti, sanitari e cittadini del comprensorio”. E soddisfazione è stata espressa dallo stesso Midili. «Da giorni sollecitavo i vertici dell’Asp – afferma il primo cittadino – affinché valutassero la possibilità di individuare una soluzione per mantenere il pronto soccorso a Milazzo anche nel periodo in cui sono previsti i lavori di ampliamento. Del resto nel comunicato dell’Azienda sanitaria si evince chiaramente chi realmente si è occupato della problematica, rendendosi promotore di questa ipotesi che, auspichiamo possa concretizzarsi dopo il sopralluogo che l’Asp effettuerà nella giornata di domani. Fa piacere comunque che parte dell’opposizione consiliare che fino ad oggi si è sempre dichiarata contraria alla linea dell’Amministrazione gioisca di una cosa richiesta dall’Esecutivo ma della quale, immeritatamente, si sia voluta prendere i meriti. Un grazie anche a quella parte di maggioranza che lavorando in solitaria percorreva la stessa strada dell’Amministrazione.

