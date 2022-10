Stipendi arretrati e precarie condizioni, Cisl Messina: in agitazione lavoratori RSA "Giardino sui Laghi"

Con un anota la Cisl Funzione Pubblica di Messina annuncia lo stato d’agitazione dei lavoratori della RSA “Giardino sui Laghi” per la mancata corresponsione salariale - verifica infezione da scabbia del personale sanitario assegnato alla società Eurogestioni di Messina (RSA e Centro Alzheimer), dei pazienti ivi ricoverati nonché delle condizioni igienico sanitarie della struttura.

Siamo costretti a denunciare lo stato di impoverimento salariale del personale - si legge nella notta sindacale - assunto presso la SPA Eurogestioni di Messina, denominata Giardino Sui Laghi. Nonostante gli interventi espletati da parte della scrivente O.S. presso S.E. il Prefetto di Messina con l'intervento di Asp Messina e da ultimo anche presso l'ispettorato del Lavoro di Messina, al fine di consentire il pagamento degli stipendi direttamente da parte dell' Azienda Sanitaria Provinciale, ad oggi i dipendenti non hanno percepito ben quattro mensilità stipendiali e hanno accumulato anche svariati mesi di arretrati, per la mancata corresponsione del piano di rientro individuale. Tale situazione è aggravata dal fatto che gli stipendi, da anni attribuiti saltuariamente, potrebbero non essere aggiornati al contratto della sanità privata a cui aderiscono e con le mansioni realmente svolte (di tipo tecnico alberghiero), da alcuni operatori OSA. Inoltre, negli ultimi tempi, diversi operatori pazienti pare abbiano contratto la scabbia (esisterebbero anche le denunce fatte dal personale sanitario), per le quali abbiamo inoltrato una nota indirizzata all' Asp di Messina ad oggi non riscontrata nonostante l'urgenza della circostanza, al fine di verificare la sussistenza di quanto affermato e di attuare i necessari e conseguenziali adempimenti. All'uopo, giova rappresentare il malessere degli operatori di Eurogestioni, privati non soltanto degli stipendi ma anche della dignità stessa di lavoratori e della sicurezza sul luogo di lavoro, considerato che nonostante le segnalazioni non hanno ricevuto alcun controllo da parte della Sorveglianza sanitaria dell'Asp.

