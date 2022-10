Messina, uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto a Faro Superiore. Poi l'irruzione delle forze dell'ordine

Momenti di grande tensione si sono vissuti questa mattina a Faro Superiore, dove un uomo di mezza età ha minacciato di gettarsi nel vuoto dal cornicione di una abitazione. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco del distaccamento di Villafranca che hanno provato a dissuadere l'uomo. Per alcune ore è andato avanti un dialogo serrato tra uno specialista delle forze dell'ordine e l'uomo, seduto sul cornicione di quello che sembra un terrazzino. Sconosciuti i motivi del drammatico gesto, sono tanti gli abitanti della zona che hanno osservato la scena e sperato che tutto si risolvesse nel migliore dei modi. E così è stato intorno alle 15, quando l'uomo si è barricato in casa, prima dell'irruzione delle forze dell'ordine che lo hanno prima tranquillizzato e poi trasportato al "Papardo" per accertamenti.

