Linea diretta Messina-Reggio per il vero Aeroporto dello Stretto

Una linea diretta fra Messina e il “suo” aeroporto. Quello di Reggio Calabria. È questo l’obiettivo, riproposto ancora una volta, che si sono poste le amministrazioni delle due sponde dello Stretto in vista della nuova più ricca offerta del Tito Minniti. L’aeroporto dello Stretto è lì, ad una manciata di km da Messina eppure è usato poco o nulla dai siciliani che volano praticamente solo da Catania lontana oltre 100 km. C’è un problema d’offerta di voli (a Reggio oggi si viaggia solo per Roma e Milano) ma anche logistico perché il collegamento è una maratona che rischia di non finire mai, per via di coincidenze non programmate.

E ora si profila una soluzione per entrambi questi nodi.

Per quanto riguarda quello logistico, dopo l’esperimento ( per rimanere al più recente) del bus diretto che partiva dal parcheggio Cavallotti) adesso il progetto è intermodale e coinvolge il sistema parcheggi, i mezzi veloci e il bus.

Ne hanno parlato ieri, al porto di Messina, i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, il presidente dell'Autorità portuale dello Stretto, Mario Mega, il dirigente del settore Trasporti della Regione Calabria, Giuseppe Pavone, il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, e l'amministratore unico di SaCaL, la società che gestisce gli scali calabresi, Marco Franchini. Si è trattato di un sopralluogo per valutare la possibilità di un collegamento diretto dal molo peloritano all'aeroporto "Tito Minniti".

Tariffe agevolate anche in provincia

Il collegamento coordinato fra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria è chiamato a decollare nella prossima primavera quando saranno attivati i tre inediti collegamenti con Torino, Bologna e Verona. Per i residenti nella città di Messina è prevista una tariffa di 40,12 euro per tratta che è particolarmente concorrenziale. «Questo sarà il prezzo finito all’utente – spiega l’Ad di Sacal Marco Franchini – senza ulteriori voci di costo. In questa fase l’offerta solo ai cittadini di Messina ma contiamo di allargarla il più possibile anche alla provincia peloritana. Il collegamento da Messina è un esercizio intermodale unico in Europa. Serviranno servizi al porto di Messina per renderlo adeguato a standard di chi vola, ma il “Minniti” può aggiungersi all’offerta di Catania».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata