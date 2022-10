Monitoraggio dell’aria di Milazzo, due centraline acquistate nel 2019 e non posizionate

Quelle centraline acquistate da oltre due anni e mai installate che continuano ad essere nel deposito di chi le ha comprate: la Raffineria, nell’àmbito dell’accordo con i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela e la Città Metropolitana. Raffineria che continua a sollecitare le varie istituzioni a comunicare dove dovranno essere installate e soprattutto chi dovrà gestirle. E, incredibilmente il nodo è proprio questo. Il Comune di Milazzo non ha la gestione della rete di rilevamento che solitamente appartiene alla Città Metropolitana e all’Arpa, ma, non se ne comprende la ragione, nessuno di questi due enti, si attiva. Una occasione sicuramente perduta. Almeno sino ad ora.

Era il 2019 quando in occasione dell’iter per il rilascio dell’Aia i sindaci di Milazzo e di San Filippo del Mela fecero inserire nell’accordo da allegare al parere istruttorio conclusivo legato al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte del ministero dell’Ambiente alla Raffineria tale adempimento. E i vertici della Ram hanno provveduto all’acquisto, inviando anche successivamente delle comunicazioni alle municipalità locali per sapere dove installarle. Ma senza riscontro. Ora gli ambientalisti sperano che qualcuno si attivi per uscire da questa impasse. a che avrebbe dovuto gestirle.

