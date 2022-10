Spostamento pronto soccorso Milazzo: “Una Commissione valuti la garanzia dell’assistenza”

Spostamento provvisorio del Pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” a Barcellona: prende posizione “Cittadinanza attiva - Tribunale dei diritti del malato”.

Il coordinatore dell’assemblea territoriale, Attilio Andriolo ha chiesto all’Asp di Messina di convocare, con urgenza, una commissione tecnico scientifica con i dirigenti medici dell’Area emergenza -urgenza, «integrata con figure universitarie di provata esperienza nel settore sanitario» al fine di effettuare le opportune valutazioni in merito al permanere delle garanzie dei livelli minimi di assistenza, e dare il proprio assenso al trasferimento.

«Riteniamo che sia un atto doveroso – afferma Andriolo – nei confronti dei cittadini che, da diversi giorni, sono disorientati dalle voci, divenute certezze dopo l’intervento in consiglio comunale a Milazzo del commissario Alagna, della chiusura per almeno sei mesi del Pronto soccorso e il suo spostamento a Barcellona. Sia chiaro nessuno obietta sui lavori che dovranno essere svolti, anzi sarebbero dovuti partire molto prima, ma quello che suscita perplessità è questa decisione di spostare il punto di Prima emergenza come se fosse un normale reparto.

