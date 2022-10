Ponte Stretto, Giovannini: chiesto a Rfi nuovo progetto nel 2023

«Io sul ponte sono laico. Abbiamo chiesto a Rfi di fare un’alternativa progettuale con un ponte a tre campate più vicino a Reggio Calabria e Messina. Il progetto sarà presentato nel 2023». Lo ha detto Enrico Giovannini ministro delle infrastrutture a Sky Live. Poichè il Pnrr prevede che le sue opere siano in esercizio per il 2026, «il Ponte non può rientrare fra queste» ha aggiunto. «Quindi avremo nel 2023 questo studio e poi le autorità politiche decideranno». «Nel frattempo - ha concluso - abbiamo lavorato per accelerare molto il trasferimento da Reggio Calabria, Villa San Giovanni a Messina, in termini di trasferimento ferroviario si risparmia un ora, arriveranno navi più lunghe, verranno ristrutturati i Porti».

© Riproduzione riservata