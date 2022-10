Taormina, ennesimo black-out della rete idrica. Cittadini in difficoltà

L'ennesimo black-out della rete idrica a Taormina scatena la protesta dei cittadini di Taormina. Numerosi residenti hanno lamentato, infatti, soprattutto attraverso telefonate e richieste di informazioni ad Asm, l'assenza di acqua nelle proprie abitazioni dalla notte tra giovedì e venerdì sino al pomeriggi di ieri. Per tutta la nottata e per buona parte della giornata appena trascorsa, sino alle ore 15 circa, è rimasta priva del prezioso liquido soprattutto la popolosa frazione di Trappitello. A quanto risulta si sarebbe verificato un guasto che ha costretto i tecnici dell'acquedotto, e dunque il personale dell'Azienda Servizi Municipalizzata, a sospendere l'erogazione dell'acqua ed intervenire per riparare l'impianto.

Nel frattempo i cittadini hanno preso d'assalto il numero dedicato di Asm per chiedere quando sarebbe tornata l'acqua. I disagi hanno riguardato, in particolare, gli anziani.

