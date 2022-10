Più voli dal “Minniti” di Reggio Calabria. Sconti per i messinesi

Una ventina di minuti di navigazione e poi un volo verso il nord Italia. Un sogno quasi proibito per un messinese costretto a servirsi di Catania, nonostante abbia un aeroporto ad un tiro di schioppo. C’è il problema del collegamento con il Tito Minniti, ma c’è anche il problema del ridotto numero di voli e destinazioni che lo scalo reggino offre.

Una svolta potrebbe essere rappresentato dal nuovo accordo per il potenziamento dell’aerostazione reggina e nel quale c’è anche la firma dei rappresentanti del comune di Messina.

La Conferenza di servizi, un paio di giorni fa, ha approvato, all’unanimità, la proposta della Regione Calabria con la quale è stata richiesta agli organi preposti – Ministero ed Enac – la pubblicazione del Bando di gara sulla continuità territoriale da 13 milioni di euro. Il bando prevede l’avvio delle procedura di gara per l’attivazione di tre nuovi voli da e per l’aeroporto di Reggio Calabria: Torino, Bologna e Venezia che saranno programmati per tre volte a settimana (a/r) e per due annualità, con possibilità di proroga. Alla Conferenza hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, dell’Enac, delle Città Metropolitane e dei Comuni di Reggio Calabria e Messina, e l’amministratore unico di Sacal.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata