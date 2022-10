Messina, la Carrubba lascia Palazzo Zanca e si trasferisce a Palazzo dei Leoni

Un trasferimento di pochi metri ma che cambia diverse prospettive. È quello che è maturato in queste ore per l’ufficio della segreteria generale della Città Metropolitana. Sarà Rossana Carrubba a subentrare a Maria Angela Caponetti. Questo lascia un vuoto a Palazzo Zanca dove adesso inizieranno le consultazioni per la sostituzione.

Il posto a Palazzo dei Leoni è rimasto vacante a fine settembre quando Maria Angela Caponetti, dopo dieci anni ha lasciato l’incarico.

Un ente composito come la ex provincia non poteva restare a lungo senza un ruolo centrale come quello di segretario generale e così il sindaco metropolitana ha avviato la ricerca “aprendo” all’esterno ad una posizione per questo ruolo. Dopo pochissimi giorni ha individuato Rossana Carrubba come successore e, così dopo il decreto ministeriale, dal primo novembre la 52enne messinese sarà titolare dell’ufficio di Corso Cavour. Un addio a Palazzo Zanca che arriva dopo 5 anni di servizio, prima con Cateno De Luca e poi con Federico Basile. Per lei anche l’incarico di direttrice generale che le ha permesso anche di incidere sull’attività, l’organizzazione del lavoro e della struttura di Palazzo Zanca.

