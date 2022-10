Un’auto è andata a sbattere contro il guard-rail dell’A20 causando la morte di una giovane donna, il ferimento in modo grave di una seconda ragazza. Secondo le prime notizie ci sarebbe una terza ferita. Lo scontro mortale è avvenuto in autostrada all’altezza dell’Hotel Costa verde nei pressi del territorio comunale di Cefalù lungo la Palermo-Messina in direzione della città dello Stretto.

