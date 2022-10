Messina, al via lunedì 17 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale 2022/2023

"Si comunica che così come previsto da D. A. 786/2022 dell'8 Settembre 2022 "campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica", la vaccinazione antinfluenzale prenderà il via giorno 17 Ottobre 2022". E' quanto comunicato dall'Asp di Messina.

"Sarà raccomandata ed offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti con età superiore o pari a 60 anni, ai soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza, a soggetti con malattie croniche dell'apparato respiratorio, cardio-circolatorio, ai diabetici, agli obesi, ai soggetti a malattie dismetaboliche, ai soggetti con insufficienza renale o con malattie oncologiche o in trattamento chemioterapico, ai pazienti immuno-compromessi per motivi congeniti od acquisiti, con malassorbimento intestinale, soggetti con programmazione di importanti interventi chirurgici, a persone affette da malattie neuromuscolari, epatopatie croniche, etc...). La vaccinazione è raccomandata inoltre per i soggetti addetti a servizi di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori: medici, personale sanitario, parasanitario o di assistenza in strutture sanitarie, Forze di Polizia, Forze dell'Ordine, vigili del fuoco, personale scolastico e ad altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione. Vaccinazione utile anche per personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali e che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (Allevatori, Veterinari, Macellatori..). o per i donatori di sangue.

Altresì, la vaccinazione antinfluenzale è consigliata alle donne in qualunque trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica e nel post-partum, ed ai contatti dei nuovi nati (STRATEGIA COCOON). E'anche fortemente raccomandata la somministrazione del vaccino contro Difterite-Tetano-Pertosse alle donne in gravidanza a partire dalla 27° settimana fino alla 36° di gestazione per prevenire le complicanze della pertosse nel neonato in quanto gli anticorpi prodotti dalla madre passano attraverso la placenta.

La vaccinazione potrà essere effettuata presso l'ambulatorio del proprio medico, qualora abbia aderito alla somministrazione del vaccino, o per i non deambulanti al proprio domicilio. I vaccini potranno inoltre essere somministrati presso gli ambulatori vaccinali di Messina e provincia. La vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata infine contemporaneamente alla vaccinazione anti Covid-19 o con un intervallo di almeno 14 giorni"

© Riproduzione riservata