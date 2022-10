Messina, abbonamenti scolastici elettronici. Atm: "Mancata collaborazione dalle scuole"

In merito alla vicenda della consegna degli abbonamenti scolastici agli studenti, che quest’anno per la prima volta sono stampati su supporto elettronico, così da evitare che ogni anno debbano essere emessi nuovi abbonamenti cartacei, ATM ci tiene a precisare quanto segue. Già il 19 luglio 2022, con una nota indirizzata agli uffici competenti del Comune di Messina, ATM ha comunicato la propria disponibilità alla realizzazione degli abbonamenti a seguito dell’invio dei dati necessari (nome, cognome e codice fiscale) da riportare sulla card. I primi elenchi degli istituti scolastici sono stati inviati (per altro gran parte degli stessi erano incompleti), con notevolissimo ritardo, solo il 6 settembre 2022. Per essere più precisi, da quella data in avanti, gli istituti “Antonello”, “Archimede”, “Cuppari” e “Bisazza” hanno inviato tutte le informazioni e la maggior parte degli abbonamenti relativi a questi elenchi è stata già consegnata a settembre. Diversa è la situazione delle altre scuole (Ainis, Caio Duilio, Sequenza, Maurolico, Verona Trento, Sequenza Ancelle Riparatrici, Istituto privato Francesco Modica, Leonardo Da Vinci, Gaetano Martino, Simone Neri, Evemero) che inviando dati parziali hanno costretto il Dipartimento competente del Comune e ATM a ricostruire le informazioni per ogni singolo studente, nonostante i ripetuti solleciti trasmessi. Gli elenchi stanno continuando ad arrivare ancora in questi giorni, non sempre completi delle varie informazioni richieste. Ad aggravare ulteriormente la situazione vi è stata la volontà delle scuole di non rispettare quanto previsto dalla Determina del Comune, che prevede la possibilità per i ragazzi di viaggiare gratuitamente sui mezzi mostrando un certificato o attestazione di iscrizione rilasciato dai rispettivi istituti scolastici, i quali però, incomprensibilmente nella maggior parte dei casi, si sono rifiutati di rilasciare. Non possiamo, dunque, non rilevare che gli istituti scolastici da una parte non hanno inviato gli elenchi per tempo e dall’altro non hanno voluto rilasciare le attestazioni, come richiesto dal Comune.

ATM si sta impegnando al massimo per garantire la più celere consegna delle tessere ai ragazzi evitando ulteriori disagi agli studenti e alle famiglie, disagi – precisa il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – che potevano essere evitati se le scuole si fossero mosse per tempo mandando gli elenchi completi delle informazioni richieste.

