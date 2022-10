Acquedolci, auto sulle bancarelle del mercato: donna ferita

Incidente stamani ad Acquedolci dove si sta svolgendo la fiera locale. Un’autovettura Mini Cooper parcheggiata in discesa è piombata nella zona in cui sono installate le bancarelle, dove in quel momento si trovavano parecchi avventori. L’autovettura ha quindi investito una donna. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna rimasta ferita in maniera fortunatamente non grave. Intervenuti i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Municipale per i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

