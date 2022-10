Milazzo, aggiudicata gara da 2 milioni per il Pronto soccorso

La buona notizia è che il prossimo mese di novembre partiranno i lavori per realizzare il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Fogliani in attuazione di un investimento finanziato lo scorso anno dalla Regione. Quella, per certi versi negativa, è che per consentire lo svolgimento di questi lavori, per sei mesi l’attuale struttura sarà chiusa e quindi gli utenti dovranno rivolgersi ad un altro pronto soccorso che l’Asp ha individuato in Barcellona. Sono state queste le principali novità che il commissario dell’Asp, Bernardo Alagna ha portato alle forze politiche nel corso della seduta di consiglio comunale di ieri sera. Una seduta straordinaria per fare il punto della situazione sulle tante criticità che caratterizzano il nosocomio mamertino ed in particolare la gestione del primo intervento. Tantissimi in apertura gli interventi di tutti i consiglieri comunali, ciascuno dei quali ha messo in risalto le disfunzioni esistenti che generano malumori, anzi esasperazione nell’utenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata