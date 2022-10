L’Horcynus Festival 22 premia l’imprenditrice agricola e designer green Ilaria Venturini Fendi

Nel corso della sessione autunnale di “Orizzonti - Transizione ecologica e nuove generazioni”, XX edizione dell’Horcynus Festival, venerdì 14 ottobre sarà ospite al Parco Horcynus Orca la designer green Ilaria Venturini Fendi a cui verrà consegnato il premio Horcynus Orca 2022. A seguire, la performance musicale-teatrale Methuselah, - un albero di 4767 anni, l’essere vivente più antico del pianeta - dei compositori e musicisti Gabin Dabiré, Paul Dabiré, Luigi Polimeni, Giacomo Farina, con letture del drammaturgo Massimo Barilla.

«L’Horcynus Festival di quest’anno accompagna l’avvio del nuovo Piano Strategico del Distretto Sociale Evoluto - spiega Gaetano Giunta, Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina - che si snoda attorno all’esigenza di ricercare e sperimentare nuovi orizzonti i quali non solo sono possibili, ma necessari». «Tali orizzonti - aggiunge - devono essere in grado di accelerare i processi di metamorfosi territoriale e di contrastare le diseguaglianze economiche, sociali, di riconoscimento e il mutamento climatico per garantire il diritto al futuro delle giovani generazioni. In questa direzione si pone l’incontro con la designer Ilaria Venturini Fendi con cui ragioneremo, fra l’altro, di design sostenibile, economia circolare e transizione ecologica».

