Furci Siculo, cadde per strada. Risarcita dopo 8 anni

Otto anni per ottenere il risarcimento per una caduta. È quanto ha dovuto attendere una cittadina di Furci Siculo che, nell’ormai lontano 2014, finì rovinosamente a terra mentre stava percorrendo la centrale via IV Novembre sulla Strada Statale 114.

La donna, transitando sul marciapiede nei pressi della via Dell'Arco, nell'attraversare la strada cadde sul selciato a causa della presenza di una pedana in ferro instabile e non aderente al suolo: di conseguenza rimase ferita e venne trasportata al pronto soccorso. Poco dopo presentò richiesta di risarcimento danni al Comune di S. Teresa di Riva tramite il suo legale, ma l’Avvocatura dell’ente fece presente che l’istanza non poteva essere accettata in quanto sprovvista di testimonianza scritta in merito all’accaduto.

