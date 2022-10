Messina, intollerabile la crisi idrica al quartiere Lombardo

«Per quanto tempo ancora dovranno penare i residenti del quartiere Lombardo a causa degli annosi disagi idrici?». A porre la domanda, il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, il quale interviene sull’ennesima crisi idrica che ha investito quell’area circoscritta che risponde al nome di “ Quartiere Lombardo” e che ha costretto l’Amam a inviare anche un'autobotte, come ai tempi dell’emergenza del 2016. «Gli ultimi recenti disagi agli esasperati utenti di questa centralissima zona della città – afferma Gioveni – mi spingono a ricordare che era stata pensata nel 2017 una soluzione tecnica della quale personalmente non ho avuto più notizie e che quindi non so se sia stata adottata».

