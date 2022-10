Santa Teresa di Riva, 8 società di calcio pronte a utilizzare l’impianto di Bucalo

Parte ufficialmente la nuova gestione targata “Camaro 1969” allo stadio comunale di Santa Teresa di Riva. La società messinese, vincitrice della gara svoltasi il 15 settembre scorso, ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva della concessione per tre anni e ha firmato con il Comune la convenzione e il verbale di consegna della struttura, entrando così pienamente in possesso dell’impianto di Bucalo, che comprende i campi da calcio e calcetto-tennis. Il “Camaro” verserà nella casse del Comune un canone annuo di gestione di 24.048 euro, ossia 2.004 euro al mese pari nel triennio a 72.144 euro oltre Iva, e dovrà garantire l’accesso agli impianti nel rispetto degli orari prestabiliti dall’Amministrazione, ossia dal lunedì al sabato dalle 14 alle 22 e la domenica e i festivi dalle 9 alle 20, applicando le tariffe approvate nei mesi scorsi, occupandosi delle attività di manutenzione ordinaria e del chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il nuovo concessionario deve consentire l’utilizzo della struttura anche a società o associazioni sportive che ne fanno richiesta e sono stati già definiti gli accordi con diverse realtà cittadine e non solo, alcune delle quali hanno incontrato il presidente della società messinese, Antonio D’Arrigo, durante un vertice in Municipio insieme al sindaco Danilo Lo Giudice e all’assessore allo Sport Ernesto Sigillo.

