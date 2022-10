Oliveri, titolare del lido “Le Ancore” assolto dal Tribunale

Il Giudice monocratico del Tribunale di Patti, Giuseppe Turrisi, nel giudizio instaurato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna che era stato emesso dal gip Eugenio Aliquò, ha assolto, con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”, Filippo Scardino, 70 anni, titolare dell'attività economica stagionale denominata “Le Ancore” di Oliveri, dall'accusa di aver violato il Codice della navigazione occupando abusivamente – in quanto munito di autorizzazione stagionale – un’area demaniale ricadente all'interno della particella numero 33 del foglio di mappa 1 del Comune di Oliveri.

All'uomo si contestava in particolare di aver installato chioschi, pedane e diverse altre suppellettili senza poi rimuovere le stesse attrezzature dall’area che il titolare dell'attività balneare aveva avuto in uso con regolare concessione per la stagione balneare.

