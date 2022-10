Brolo, Laccoto rimodula la Giunta: Cono Condipodero è assessore

Avvicendamento nella giunta comunale di Brolo con il sindaco Giuseppe Laccoto che ha sostituito Maria Vittoria Cipriano con Cono Condipodero, in consiglio comunale da un decennio, capogruppo dell’attuale maggioranza e di minoranza nel precedente mandato.

Il neo assessore ha già formalizzato le dimissioni dall’Aula dove, al suo posto, siederà Catia Monastra, che alle elezioni amministrative del 2019 aveva ottenuto 143 preferenze nella lista “Brolo Riparte”.

Il cambio in Giunta è stato ufficializzato ieri, dopo il provvedimento di mercoledì con cui Laccoto aveva azzerato l’intero esecutivo del quale sono stati rinominati tre dei quattro assessori già in carica. Al loro posto restano Carmelo Ziino, confermato vicesindaco, Tina Fioravanti e Nuccio Ricciardello.

«Il rapporto di fiducia tra sindaco e assessori è assolutamente basilare per lavorare in un clima di serenità nell’interesse esclusivo della comunità», spiega Laccoto.

«La coesione e l’unità di intenti sono elementi fondamentali. Per questo, dopo aver superato il traguardo di metà mandato, ho compiuto un’attenta valutazione di natura politica e fiduciaria. Ringrazio l’intero gruppo di maggioranza con il quale c’è stato un costante confronto anche sulla formazione della nuova giunta, per l’impegno e lo spirito di sacrificio messo fino ad oggi a disposizione del paese, e per aver confermato il proposito della massima collaborazione. Un ringraziamento va alla professoressa Cipriano per il lavoro sin qui svolto».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata