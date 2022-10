Messina, lunedì la nuova Giunta Basile: escono il vicesindaco Gallo e la Musolino

Lunedì sarà varata la “nuova” giunta Basile. D’altro canto non si poteva andare molto oltre se si considera che giovedì 13 ottobre ci sarà la prima seduta del nuovo Parlamento e quindi Dafne Musolino e Francesco Gallo saranno a Roma per la loro prima da senatrice e deputato. Nessuna incompatibilità fra l’incarico di assessore e la nomina parlamentare, ma la riunione politica della scorsa settimana con Cateno De Luca ha fatto emergere l’opportunità di una sostituzione a stretto giro per far ripartire, dopo la lunga campagna elettorale, il governo della città con un assetto stabile e a tempo pieno. Facile immaginare qualche mutamento nelle deleghe, ma non ci saranno altro che sostituzioni e nessun rimpasto. Due ingressi nuovi e distribuzione nuova di deleghe. Probabile anche che il sindaco tenga per sé alcune deleghe.

