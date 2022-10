Messina, bancarotta della clinica “Santa Rita”. All’ex assessore Pizzo 4 anni e mezzo

L’ex assessore regionale ai Trasporti in quota Udc Giovanni Pizzo, è stato condannato nella serata di ieri dai giudici della prima sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Adriana Sciglio a quattro anni e sei mesi di reclusione per la bancarotta fraudolenta della Clinica Santa Rita, in qualità di amministratore del complesso medico di cura. Stessa pena è stata decisa per l’altro amministratore imputato, Grazia Romano.

Entrambi in sentenza sono stati dichiarati “interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque” e “inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni quattro e mesi sei”. La condanna si riferisce solo alle cosiddette “condotte distrattive” per complessivi 704mila euro, ovvero la somma che secondo l’accusa - ieri in aula c’era il pm Francesca Bonanzinga, aveva chiesto una serie di condanne -, avrebbero distratto dalle casse della clinica privata.

