Barcellona, una ragazzina di 12 anni molestata e aggredita

Bulli e autentiche baby gang infestano i luoghi di aggregazione giovanili della città, scorrazzando con minicar e scooter, commettendo infrazioni al Codice della strada e compiendo raid finalizzati alla distruzione di arredi urbani e istallazioni a servizio dei frequentatori. Alle devastazioni di beni pubblici, imbrattati anche con scritte volgari, si aggiungono gravissimi atti di inaudita violenza nei confronti di altri minorenni, come quello ultimo avvenuto in un pomeriggio della scorsa settimana all’interno del Parco urbano intitolato al maggiore Giuseppe La Rosa ai danni di una ragazzina di 12 anni, che ha subito una gravissima aggressione da parte di un coetaneo che con tracotanza l’ha dapprima infastidita e subito dopo non ha esitato ha sferrarle un pugno in pieno volto, causandole lesioni al naso e per le quali è stata condotta in ospedale e ad oggi ancora non risulta guarita. L’aggressore, a causa della sua età, non è punibile e se ne dovrebbero occupare i Servizi sociali comunali con appositi interventi.

L’aggressione alla minore non è l’ultimo episodio avvenuto tra il Parco urbano e la piazza Alfano. Ci sono stati altri due bambini aggrediti e picchiati da altri minori prevaricatori. Accade anche che i minori vengono derubati del pallone con cui giocano. L’ultima aggressione alla bambina, la più feroce, ha indotto i suoi genitori, i quali si sono rivolti all’avv. Carmelo Pino, a scrivere alla prefetta Cosima Di Stani, alla questora Gabriella Ioppolo e al sindaco Pinuccio Calabrò, per segnalare la situazione di degrado del Parco La Rosa e di piazza Alfano e con contestuale istanza di intervento e presidio da parte delle Autorità di pubblica sicurezza.

