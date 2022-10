S. Teresa di Riva, ultimato il Polo socio-sanitario: entro fine anno diverrà operativo

Passa ufficialmente nelle mani dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina il Polo socio-sanitario di S. Teresa di Riva, realizzato nell’edificio dell’ex pretura e sottoposto negli ultimi due anni ad opere di ristrutturazione e ammodernamento.

Il Comune ha infatti firmato la convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile per trent’anni, siglata dal geometra Francesco Pagano nella qualità di dirigente dell’Ufficio tecnico e dal commissario Bernardo Alagna, e ha consegnato l’immobile all’Asp che lo ha preso in carico con la dott. Lidia Lazzara dell’Ufficio Patrimonio, nel corso di un sopralluogo con il sindaco Danilo Lo Giudice, la vicesindaca Annalisa Miano, amministratori e tecnici comunali.

Adesso, dunque, l’Azienda sanitaria procederà con i traslochi di beni e attrezzature e l’intestazione delle utenze e, entro fine anno, il Polo socio-sanitario verrà aperto.

Al suo interno saranno garantiti una molteplicità di servizi, ossia Centro di riabilitazione per minori e adulti, Neuropsichiatria infantile, Centro vaccinale, Consultorio familiare, Pte-118, anagrafe assistiti in co-gestione con il Comune, al momento dislocati in edifici privati o pubblici, anche in più centri della zona.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata