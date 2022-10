Milazzo, finanziato l’«Hub Eolie» per collegare alle banchine l’asse viario e le aree Zes

La tanto attesa strada di collegamento tra l’asse viario e il porto forse diventerà finalmente realtà. C’è infatti anche Milazzo tra i destinatari delle somme assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile alle Autorità di sistema portuale italiane: nuove risorse per finanziare il piano 2022 delle progettazioni di opere prioritarie utili allo sviluppo dei porti. Quasi 40 milioni di euro complessivi per dotarsi dei progetti di fattibilità tecnico-economica che consentiranno successivamente di accedere ai finanziamenti per realizzare opere per circa un miliardo di euro. L’Autorità di sistema guidata dal presidente Mega ha ottenuto l’ok per due progetti a Messina e per uno appunto relativo al porto mamertino denominato “ Hub Eolie” finalizzato alla realizzazione «di alcune opere indispensabili per avviare la riorganizzazione del Porto di Milazzo potenziando la funzione di collegamento tra la Sicilia e le Isole Eolie ma anche al fine di valorizzare le aree “Zes” del retroporto di Milazzo e quelle dell’agglomerato industriale di Giammoro». La somma messa a disposizione per la redazione del Pfte in questione è un milione di euro. L’obiettivo è progettare una nuova viabilità di collegamento dedicata che consenta di collegare con un sottopasso e un tracciato dedicato l’asse viario (e quindi l’adiacente Zona economica speciale) alle banchine commerciali.

