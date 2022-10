La sede Inps di Merì resta ancora un mistero

Resta un’incognita l’attivazione dell’agenzia zonale Inps a Merì. Da trascorse interlocuzione tra il direttore provinciale dell’Istituto Marcello Mastrojeni e il sindaco Filippo Bonansinga era stata programmata la realizzazione della sede. Più precisamente, l’iniziativa nasce nel 2019, quando l’Amministrazione di Merì aveva firmato un accordo preliminare con la direzione dell’Inps per la concessione gratuita dei locali dell’edificio comunale del centro diurno e casa di riposo. In quell’occasione, era stata programmata la destinazione di un’ala della struttura, che avrebbe dovuto quindi ospitare la sede zonale. Ma ad oggi l’iter risulta ancora fermo. Ragion per cui, il sindaco meriese si è rivolto al direttore provinciale dell’Inps di Messina Marcello Mastrojeni chiedendo, attraverso una specifica nota, di ricevere al più presto possibile un definitivo chiarimento all’accordo ormai datato da tempo e per il quale non si è ricevuta alcuna notizia dopo l’ultimo incontro che si è tenuto nella sede Inps di Messina.

