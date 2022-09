Incidente di Giammoro, indagine serrata sulla dinamica

Si indaga sull'incidente mortale di lunedì scorso sulla via Nazionale di Giammoro. Le forze dell'ordine sono impegnate nella ricostruzione del sinistro, nel quale si sono scontrate una Citroën Vts e una Fiat Strada. L'impatto non ha lasciato scampo al conducente della “Strada”, Antonino Donato, 59 anni di Pace del Mela. Allo stato viene confermato il sequestro dei veicoli da parte dei carabinieri, mentre si attende l'esecuzione dell’autopsia sul corpo di Donato che sarà disposta dal pm. Da una prima ricostruzione pare che la Citroën Vts (proveniente da Milazzo), forse nel tentativo di scansare un'auto che usciva dal bivio che conduce a Gualtieri e a Pace, si sia scontrata contro la vettura con alla guida il 59enne, centrandola in pieno proprio sul lato del conducente. Sulla Citroën Vts viaggiavano due ragazze, trasportate al Pronto soccorso di Milazzo. Una donna ha riportato un trauma al ginocchio, per l'altra ferite al volto. Saranno le forze preposte a fare chiarezza. A poco più di 24 ore dalla tragedia, la comunità di Pace rimane fortemente addolorata. Antonino Donato lavorava nell’edilizia in qualità di rappresentante di materiali da costruzione, anche fuori provincia.

