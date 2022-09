Roccalumera, sbanda e con l’auto centra due veicoli in sosta

Incidente senza gravi conseguenze ieri pomeriggio sul lungomare di Roccalumera in provincia di Messina Un sinistro che solo per un caso fortuito non ha coinvolto altri mezzi in transito o persone che si trovavano a transitare nel luogo dove l’incidente è avvenuto.

Poco prima delle 15 un’autovettura che viaggiava in direzione Messina è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il veicolo, una Citroen “C2”, si trovava all’altezza di via Calabrò quando la donna al volante, una quarantottenne roccalumerese, ha improvvisamente perso il contro del mezzo sbandando verso sinistra e andando a schiantarsi prima contro una Peugeot “206” e poi su una Sukuki “Ignis”, entrambe in sosta negli stalli di parcheggio lato monte.

L’automobilista, fortunatamente, non ha subìto conseguenze e a farla sbandare, secondo le prime dichiarazioni che sarebbero state rese alle forze dell’ordine intervenute sul posto, sarebbe stato un improvviso colpo di sonno.

