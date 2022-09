Falsa residenza a Sant'Alessio, i carabinieri denunciano cinque persone

Partecipare alle elezioni esprimendo il voto, nonostante vivano stabilmente altrove, puntando magari ad ottenere anche dei benefici sul pagamento o l’esenzione dalle tasse.

Per fare tutto ciò avevano deciso di spostare la loro residenza, dichiarando di risiedere in paese, ma il loro tentativo si è infranto contro le maglie della legge.

Emergono nuovi casi di false residenze a S. Alessio Siculo, dove già negli anni scorsi ne sono stati scoperti 8 poco prima delle elezioni amministrative del 2017 e altri due anni dopo.

Adesso le persone beccate mentre provavano ad ingannare il Comune sono cinque, denunciate dai carabinieri della locale Stazione per il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. Reato punito dal codice penale.

Gli indagati sono quattro cittadini originari del Catanese e uno di S. Teresa di Riva e tutti dovranno adesso rispondere delle accuse mosse nei loro confronti dinanzi alla Procura della Repubblica di Messina.

