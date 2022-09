A Messina la Notte mediterranea delle ricercatrici

Non è un caso che sia la “Notte delle ricercatrici”. Sono soprattutto loro le protagoniste di un evento che coniuga anni di studio, strenuo impegno, inventiva, amore per la scienza, passione e curiosità. Sono loro, le ricercatrici di UniMe, che saranno le “star” di quell’evento, unico nel suo genere, che si terrà il 30 settembre, dalle 16 fino a mezzanotte, nella sede centrale dell’Ateneo peloritano, in piazza Pugliatti. Evento unico perché unisce lavori scientifici e divertimento.

Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Turchia ed Egitto sono i sei Paesi mediterranei che organizzano la “Mediterranean Researchers’ Night”, o semplicemente “Mednight”, un progetto rivolto ai giovani e al grande pubblico, il cui scopo principale è mostrare la scienza del bacino del Mediterraneo, valorizzando il ruolo delle donne nella ricerca scientifica. Inoltre, un settimo Paese, il Belgio, ha aderito al progetto attraverso la “European Women Rectors Association-Ewora”.

