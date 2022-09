Taormina, esposto in Procura sui devastanti roghi estivi

L’associazione culturale-ambientale “Patrimonio Sicilia” ha deciso di presentare un esposto in Procura sulla lunga sequenza di incendi (oltre 30) che hanno interessato nell’estate ormai alle porte il comprensorio di Taormina, Giardini Naxos e Castelmola, devastando molti terreni e creando così i presupposti per un inverno che ora fa paura ai residenti per il rischio di frane. «La frazione di Mastrissa è stata completamente devastata – spiega Eddy Tronchet, presidente di Patrimonio Sicilia –. È impressionante lo scenario che abbiamo constatato in un sopralluogo, aver visto tanti ettari andati in fumo e quante abitazioni e altre opere hanno rischiato di finire anch’esse distrutte dal fuoco. Chiediamo alle Autorità preposte che sia fatta chiarezza con un’indagine sulla vicenda, per accertare se c’è la mano dei piromani, come presumibile. Chiediamo ai sindaci, intanto, di Taormina, Castelmola e Giardini, di attuare con urgenza un piano antincendio e per la tutela del patrimonio boschivo. Le leggi ci sono, vanno applicate».

