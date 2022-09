Lipari, il sindaco Gullo nominato commissario per l'emergenza Stromboli

Con ordinanza della Protezione civile nazionale il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo è stato nominato commissario per l'emergenza Stromboli, derivante dall'alluvione dello scorso 12 agosto. Si potrà avvalere, in prima istanza, del milione di euro stanziato dal Governo il primo settembre per fare fronte agli interventi più urgenti, una larghissima parte di questi già posti in essere. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del primo settembre, aveva dichiarato lo stato d’emergenza per l’isola. La nomina di Gullo era stata anticipata dal capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio durante l’incontro che ha avuto con la comunità di Stromboli, lo scorso sette settembre.

