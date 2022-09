Messina, il mercato di Giostra collocato sul controviale lato sud

In tarda mattinata la protesta davanti al Comune con attimi di tensione, poi la decisione e il via libera. “L’Amministrazione comunale ha rispettato l’impegno assunto con gli operatori del mercato di Giostra e, in data odierna – dichiara il sindaco Federico Basile – l’esecutivo ha approvato la proposta di delibera per la collocazione in via temporanea e sperimentale (per 60 giorni), del mercato di Giostra sul controviale lato sud, nel tratto compreso a monte della via Conte di Torino fino all’intersezione con il Viale Aranci. A seguito delle verifiche tecniche eseguite dagli uffici è infatti stato dato parere favorevole soltanto per l’occupazione di tale area per l’installazione del mercato”. È quanto è stato ribadito, nel corso dell’incontro che si è tenuto nel primo pomeriggio in sala Giunta alla presenza dell’Assessore Dafne Musolino con delega ai mercati, del Comandante della Polizia Municipale e di tre rappresentanti degli operatori, alla presenza anche della Dirigente della DIGOS”, conclude Basile.

Sugli esiti dell’incontro la Musolino spiega “è stato chiarito che adesso spetterà all’ufficio, di concerto con il Dipartimento Servizi alle Imprese, procedere alle assegnazioni dei relativi stalli e, se tale area risulterà insufficiente ad ospitare tutti gli operatori, si potrà operare secondo turnazione distribuendo gli operatori tra l’area su sede stradale e quella dell’ex Mandalari in modo da consentire a tutti gli operatori di lavorare nelle giornate di martedì e venerdì”.

Al termine dell’incontro il Sindaco Basile ha annunciato la volontà di istituire un tavolo permanente con gli operatori dei mercati, gli uffici e la stessa Amministrazione comunale per l’individuazione di un’area che consenta di ospitare tutti gli attuali titolari di concessioni per la vendita su suolo pubblico in un unico posto. “La protesta innescata oggi è probabilmente ascrivibile ad una rappresentazione dei fatti che ha innescato aspettative non realizzabili, ferma restando la nostra volontà di garantire un dialogo con la categoria nell’ottica di un riordino generale di tutti i mercati cittadini”, ha assicurato Basile.

