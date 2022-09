Sant'Agata Militello, sono ripartiti i lavori alla Media "Capuana"

Sono ripresi i lavori di messa in sicurezza e adeguamento del corpo “A” del plesso della scuola elementare “Capuana” di S. Agata Militello. Il cantiere, avviato subito dopo l’estate del 2021, si era fermato per parecchi mesi a partire dallo scorso gennaio, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, a causa di problematiche di natura burocratica legate ai mancati pagamenti da parte del Ministero dell'Istruzione, finanziatore dell'intervento.

Dopo numerose interlocuzioni e solleciti, quindi, le lavorazioni erano ripartite proprio la scorsa settimana mentre negli ultimi giorni il Comune ha finalmente ricevuto l’accredito delle somme per poter procedere con i pagamenti all’impresa esecutrice.

